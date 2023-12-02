Eski sevgilisinin evine tabanca ve bıçakla dayanan şüpheli serbest bırakıldı
İzmit ilçesinde eski sevgilisinin evine tabanca ve bıçakla dayanan şahıs, önleyici tedbir kararıyla serbest bırakıldı.
Olay, 2 gün önce saat 19.30 sıralarında Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eli silahlı Ç.C.(27), bir süre önce ayrıldığı eski kız arkadaşı K.Y.'nin (26) evinin önüne gelerek kapısına dayandı. Korkuya kapılan K.Y., telefonuna yüklediği Kadın Destek Uygulamasından (KADES) yardım butonuna bastı. Jandarma ekipleri, 3 dakika gibi kısa sürede olay yerine gelerek, şahsı gözaltına aldı. Ç.C.'nin üstünde yapılan aramada tabancanın yanı sıra 3 fişek ve bıçak ele geçirildi. Hakkında tedbir kararı bulunan şahıs, karakola götürüldü. İfadesi alınan Ç.C., daha sonra adliyeye sevk edildi. K.Y.'nin şiddet gördüğü için Ç.C'den ayrıldığı ancak kendisinden bir türlü kurtulamadığı öğrenildi. K.Y.'nin, eski sevgilisinden kurtulmak için sürekli adres değiştirerek tedbir ve koruma kararı aldırdığı, ayrıca olayın yaşandığı eve de yeni taşındığı bildirildi.
Dün adliyeye sevk edilen Ç.C., K.Y’nin ikametine ve işyerine gitmesi yasaklanarak, önleyici tedbir kararıyla serbest bırakıldı.
02 Ara 2023 - 11:46 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.