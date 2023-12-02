Başiskeleliler elektrik kesintilerine isyan etti!

Kocaeli’ler SEDAŞ’ın elektrik kesintilerinden bıktı usandı. Geçtiğimiz hafta yaşanan fırtına ve şiddetli yağışın ardından elektrik kesintilerinin başladığı Başiskele’de 1 haftadan bu yana devamlı kesinti yapılıyor. Fırtınadan önce de çok sayıda elektrik kesintisi nedeniyle mağdur olan Başiskeleliler, dün sokağa çıktı ve durum isyan etti.

MUHTAR KONUŞTU

Başiskele’deki Yeniköy Merkez Mahallesi muhtarı Ali Balta, yaşanan elektrik kesintilerine tepki göstermek amacıyla Körfez Mahalle Muhtarı Nihat Ala ve Seymen Mahalle Muhtarı Bekir Gümüşbaş ve çok sayıda vatandaş ile SEDAŞ’a tepki gösterdi.