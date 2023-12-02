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Tır ile çarpışan otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu

Kocaeli D100 Karayolu'nda tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan sürücü kazayı yara almadan atlattı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, Körfez ilçesi Kirazlıyalı D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat U. idaresindeki 41 AHE 712 plakalı otomobili ile Adil C. yönetimindeki 41 AHY 539 plakalı tır yandan çarpıştı. Otomobil savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarparken, sürücü araçta sıkıştı. Vatandaşların yardımı ile sıkışan sürücü araçtan çıkarıldı. Sürücü yara almazken araç ise hasar gördü. Kaza sebebiyle bir süre kapalı olan trafik tekrardan açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# kaza

02 Ara 2023 - 16:47 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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