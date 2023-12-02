Tır ile çarpışan otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu
Kocaeli D100 Karayolu'nda tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Körfez ilçesi Kirazlıyalı D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat U. idaresindeki 41 AHE 712 plakalı otomobili ile Adil C. yönetimindeki 41 AHY 539 plakalı tır yandan çarpıştı. Otomobil savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarparken, sürücü araçta sıkıştı. Vatandaşların yardımı ile sıkışan sürücü araçtan çıkarıldı. Sürücü yara almazken araç ise hasar gördü. Kaza sebebiyle bir süre kapalı olan trafik tekrardan açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
02 Ara 2023 - 16:47 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.