Ziyarete geldiği babasının cansız bedeniyle karşılaştı
Kartepe ilçesinde bir kişi, ziyaretine gittiği babasının cansız bedeniyle karşılaştı. 84 yaşındaki adamın, yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
Olay, Ertuğrul Gazi Mahallesi Hemşire Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşan 84 yaşındaki Salim Günyeli'nin oğlu babasını ziyarete gitti. Eve giren kişi, babasının hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde, Salim Güneyli'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Salim Güneyli'nin yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Güneyli'nin kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından belli olacak.
04 Ara 2023 - 14:06 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.