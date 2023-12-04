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Ziyarete geldiği babasının cansız bedeniyle karşılaştı

Kartepe ilçesinde bir kişi, ziyaretine gittiği babasının cansız bedeniyle karşılaştı. 84 yaşındaki adamın, yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, Ertuğrul Gazi Mahallesi Hemşire Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşan 84 yaşındaki Salim Günyeli'nin oğlu babasını ziyarete gitti. Eve giren kişi, babasının hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde, Salim Güneyli'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Salim Güneyli'nin yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Güneyli'nin kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından belli olacak.
# sağlık, tespit

04 Ara 2023 - 14:06 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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