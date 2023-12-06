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Hafif ticari araç bariyere ok gibi saplandı: 1'i ağır 3 yaralı

Körfez ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç bariyere ok gibi saplandı. Kazada aynı aileden 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, Şirinyalı Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Ersin B. hakimiyetindeki 27 AKL 408 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Çarpmanın şiddetiyle aracın ön camından giren çelik bariyer, arka koltuğa kadar ilerledi. Kazada, sürücü Ersin B, ön sağ koltukta oturan anne Nuriye B. ve baba Mehmet B. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anne ağır yaralandı
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri ön sağ koltukta bulunan anne Nuriye. B'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 3 yaralı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Nuriye B.'nin hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi. Hurdaya dönen araç çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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06 Ara 2023 - 08:28 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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