Hafif ticari araç bariyere ok gibi saplandı: 1'i ağır 3 yaralı
Körfez ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç bariyere ok gibi saplandı. Kazada aynı aileden 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Şirinyalı Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Ersin B. hakimiyetindeki 27 AKL 408 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Çarpmanın şiddetiyle aracın ön camından giren çelik bariyer, arka koltuğa kadar ilerledi. Kazada, sürücü Ersin B, ön sağ koltukta oturan anne Nuriye B. ve baba Mehmet B. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Anne ağır yaralandı
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri ön sağ koltukta bulunan anne Nuriye. B'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 3 yaralı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Nuriye B.'nin hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi. Hurdaya dönen araç çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
06 Ara 2023 - 08:28 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.