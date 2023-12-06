Bebeğini yıkarken sara nöbeti geçirdi! Bebek yoğun bakıma alındı

Olay, Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Dereli Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 10 aylık bebeği Mihra C.'yi yıkayan anne Kiraz C., sara nöbeti geçirdi. O esnada annenin elinde bulunan Mihra bebek suya düştü. Sara nöbetinden sonra kendine gelen anne, bebeğini suyun içinde hareketsizce görünce çığlık atarak yardım istedi. Sesi duyan komşular hemen eve koşarak gördüğü manzara karşısında sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp mesajı ve suni solunuma cevap veren bebeği hastaneye kaldırdı. Bebeğin yoğun bakıma alındığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.