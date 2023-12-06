- G:

Bebeğini yıkarken sara nöbeti geçirdi! Bebek yoğun bakıma alındı

Kocaeli'de aylık bebeğini yıkayan kadın sara nöbeti geçirirken, bebek suda boğulma tehlikesi geçirdi. Bir süre sonra kendine gelen kadın, bebeğinin suda hareketsiz yattığını görünce sinir krizi geçirdi. Bebek hastanede yoğun bakıma alındı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Dereli Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 10 aylık bebeği Mihra C.'yi yıkayan anne Kiraz C., sara nöbeti geçirdi. O esnada annenin elinde bulunan Mihra bebek suya düştü. Sara nöbetinden sonra kendine gelen anne, bebeğini suyun içinde hareketsizce görünce çığlık atarak yardım istedi. Sesi duyan komşular hemen eve koşarak gördüğü manzara karşısında sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp mesajı ve suni solunuma cevap veren bebeği hastaneye kaldırdı. Bebeğin yoğun bakıma alındığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, inceleme

06 Ara 2023 - 13:41 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.169.844 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
KOCAELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN mask
KOCAELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAK mask
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAK
T.C.GÖLCÜK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/34 SATIŞ mask
T.C.GÖLCÜK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/34 SATIŞ
2024 YILI YEMEK ORGANİZASYONU HİZMETİ ALIM İŞİ İLANI mask
2024 YILI YEMEK ORGANİZASYONU HİZMETİ ALIM İŞİ İLANI
Virajı alamayan tırdan düşen demir profiller yola savruldu, trafik durdu mask
Virajı alamayan tırdan düşen demir profiller yola savruldu, trafik durdu
Bebeğini yıkarken sara nöbeti geçirdi! Bebek yoğun bakıma alındı mask
Bebeğini yıkarken sara nöbeti geçirdi! Bebek yoğun bakıma alındı
Deprem anında denizin ortasından duman çıkmış mask
Deprem anında denizin ortasından duman çıkmış
Hafif ticari araç bariyere ok gibi saplandı: 1'i ağır 3 yaralı mask
Hafif ticari araç bariyere ok gibi saplandı: 1'i ağır 3 yaralı
Deprem sonrası denizdeki hareketlilik ve köpükleşme vatandaşları tedirgin etti mask
Deprem sonrası denizdeki hareketlilik ve köpükleşme vatandaşları tedirgin etti
Ziyarete geldiği babasının cansız bedeniyle karşılaştı mask
Ziyarete geldiği babasının cansız bedeniyle karşılaştı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL