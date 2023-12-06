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Kocaeli Kent Konseyi TCG Anadolu'yu ziyaret etti

Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse ve yönetim kurulu üyeleri, ilimizde büyük ilgi gören Türk Donanma tarihinin ilk LHD gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret etti.

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Köse ve beraberindeki heyet gemiyi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.
# Kocaeli Kent Konseyi, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse, TCG Anadolu

06 Ara 2023 - 17:36 - Gündem

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