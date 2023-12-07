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CİNAYET ZANLISI KOCAELİ'DE YAKALANDI!

Adana’da metruk bina içerisinde bir kişiyi öldürüp kayıplara karışan şüpheli, cinayet büro amirliğince kurulan özel ekip tarafından 300 güvenlik kamerasından 1000 saatlik görüntü izlenerek yakalandı. Şüphelinin 2022 yılında kardeşinin parkta öldürülmesiyle ilgili intikam almak için cinayeti işlediği belirlendi.

İhlas Haber Ajansı
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Alınan bilgiye göre, 5 Eylül günü Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde Aşkın Kaya (29) kendisine ait olan bir metruk evin içerisinde ölü bulundu. Kaya’nın cesedi günlerdir metruk binanın içinde olduğu için deforme olup çürümeye başlamıştı. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından Kaya’nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsisinin ardından Kaya’nın başından ve göğüs bölgesinden tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Kaya’nın öldürüldüğü ortaya çıkınca Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısını yakalamak çalışmaları başlattı.

“Cinayette kurulan özel ekip 1000 saat görüntü izleyip şahsı yakaladı”

Cinayet Büro Amirliği Kaya’nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmasında özel ekip kurdu. Kurulan özel ekip cinayetin gerçekleştiği bölgede 300 farklı açıdan kamera kaydı aldı. Yaklaşık bin saatlik izlenen görüntülerin ardından olayı Yasin Saydam’ın (30) gerçekleştirdiğini belirledi.

“Cinayet zanlısı Kocaeli’nde yakalandı”

Yapılan teknik takip sonucunda kurulan özel ekip Yasin Saydam’ın Kocaeli’nde saklandığını belirlerken olaya karıştığı belirlenen 8 kişinin de kaçtığı yerleri tespit etti. Cinayetin özel ekibi Adana merkezli Kocaeli, Isparta ve Malatya’da şafak vakti yaptığı operasyonla Yasin Saydam’ı yakalarken aralarında iki kadınında bulunduğu 8 kişiyi de gözaltına aldı.

“2022 yılında parkta öldürülen kardeşinin intikamını almış”

8 Haziran 2022 yılında Yüreğir ilçesine bağlı Ulutbatlı Hasan Mahallesi’nde bulunan çocuk parkında Muhammet Saydam, Kadir Tunç tarafından tabancayla göğsünden vurularak öldürülmüştü. Bu olayda Aşkın Kaya’nın kardeşi olan Emrah Kaya (25), Yasin Saydam tarafından sorumlu tutuldu. Kan davası güden Yasin, Aşkın Kaya’yı kardeşinin intikamını almak için öldürdüğü ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyede Yasin Saydam tutuklanırken B.S., M.Ş.U. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 6 kişide savcılıktan serbest kaldı.
# tespit, çocuk, serbest

07 Ara 2023 - 10:07 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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