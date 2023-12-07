- G:

İşe giderken hastanelik oldular

Başiskele ilçesinde otomobilin, hafif ticari araca arkadan çarpması neticesinde 3 kişi yaralandı. İşe giderken kaza geçirdiklerini söyleyen hafif ticari aracın sürücüsü, "Arkadaki hiç hız kesmeden bize vurdu. Benimde frene basmamla sürüklendik" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza, Ovacık Mahallesi Kullar Caddesi İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sami K. idaresindeki 10 N 5977 plakalı otomobil, Önder Ö. hakimiyetindeki 34 FNT 229 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan Eren K., Ali E.G. ve otomobil sürücüsü Sami K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anını anlatan hafif ticari aracın sürücüsü Önder Ö., "İşe gitmek için normal şeridimizde gidiyorduk. 250-300 metre ileriden sinyalimi verdim, sola dönecektim. Arkadaki hiç hız kesmeden bize vurdu. Benimde frene basmamla sürüklendik. Olay bundan ibaret" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, inceleme, kaza, yaralılar

07 Ara 2023 - 10:11 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.208.860 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
AKARYAKIT SATIN ALINACAK mask
AKARYAKIT SATIN ALINACAK
KOCAELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN mask
KOCAELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAK mask
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAK
T.C.GÖLCÜK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/34 SATIŞ mask
T.C.GÖLCÜK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/34 SATIŞ
İşe giderken hastanelik oldular mask
İşe giderken hastanelik oldular
CİNAYET ZANLISI KOCAELİ'DE YAKALANDI! mask
CİNAYET ZANLISI KOCAELİ'DE YAKALANDI!
Kocaeli Kent Konseyi TCG Anadolu'yu ziyaret etti mask
Kocaeli Kent Konseyi TCG Anadolu'yu ziyaret etti
Virajı alamayan tırdan düşen demir profiller yola savruldu, trafik durdu mask
Virajı alamayan tırdan düşen demir profiller yola savruldu, trafik durdu
Bebeğini yıkarken sara nöbeti geçirdi! Bebek yoğun bakıma alındı mask
Bebeğini yıkarken sara nöbeti geçirdi! Bebek yoğun bakıma alındı
Deprem anında denizin ortasından duman çıkmış mask
Deprem anında denizin ortasından duman çıkmış

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL