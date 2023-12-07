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Kendini korumak isterken cinayet işlemiş: Cinayet anı kameralara böyle yansıdı!

İzmit ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, kendini korumak için bıçak çektiğini söylediği öğrenildi. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, 5 Aralık akşam saatlerinde Doğan Mahallesi Asuman Sokak'ta meydana geldi. Öner İsaoğlu (30), yol kenarında bıçaklanmış halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Öner İsaoğlu hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, M.A.G.'yı (34) gözaltına aldı. M.A.G.'nın ifadesinde, Öner İsaoğlu'yu tanımadığını, olay yerinde karşılaştıklarını ve tartışırken kavga ettiklerini, kendisini korumak için bıçak çektiğini söylediği öğrenildi. Aynı zamanda şüphelinin ifadesinde, bıçağı sallarken Öner İsaoğlu'nun neresine geldiğini görmediğini ifade ettiği bildirildi.


Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin kavga ettiği ve Öner İsaoğlu'nun bıçaklandığı anlar yer aldı.

Şüpheli M.A.G., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

# sağlık, inceleme, Öner İsaoğlu

07 Ara 2023 - 12:45 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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