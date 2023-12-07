Sis bastırdı, Osmangazi Köprüsü adeta görünmez oldu

Kentin bazı noktalarda etkili olan sis, öğle saatlerinde İzmit Körfezi'nde yoğunluğunu artırdı. İzmit Körfezi'nde yer alan Osmangazi Köprüsü de yoğunlaşan sisten trafik te etkilendi. Köprüde sis ve hafif sağanak sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri de kontrol noktalarında sürücüleri, güvenli takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.