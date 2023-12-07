- G:

Sis bastırdı, Osmangazi Köprüsü adeta görünmez oldu

İzmit Körfezi'nde İstanbul-İzmir otoyolunun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü'nde sis ve sağanak yağış etkili oluyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Kentin bazı noktalarda etkili olan sis, öğle saatlerinde İzmit Körfezi'nde yoğunluğunu artırdı. İzmit Körfezi'nde yer alan Osmangazi Köprüsü de yoğunlaşan sisten trafik te etkilendi. Köprüde sis ve hafif sağanak sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri de kontrol noktalarında sürücüleri, güvenli takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

07 Ara 2023 - 19:16 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.208.860 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
AKARYAKIT SATIN ALINACAK mask
AKARYAKIT SATIN ALINACAK
KOCAELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN mask
KOCAELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAK mask
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAK
T.C.GÖLCÜK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/34 SATIŞ mask
T.C.GÖLCÜK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/34 SATIŞ
Kocaeli'de 140 daireli sitede elektrik çilesi! mask
Kocaeli'de 140 daireli sitede elektrik çilesi!
Sis bastırdı, Osmangazi Köprüsü adeta görünmez oldu mask
Sis bastırdı, Osmangazi Köprüsü adeta görünmez oldu
Eşini ve kayınpederini öldürmüştü, attığı mesaj kan dondurdu mask
Eşini ve kayınpederini öldürmüştü, attığı mesaj kan dondurdu
Kayganlaşan yolda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı mask
Kayganlaşan yolda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
Kendini korumak isterken cinayet işlemiş: Cinayet anı kameralara böyle yansıdı! mask
Kendini korumak isterken cinayet işlemiş: Cinayet anı kameralara böyle yansıdı!
İşe giderken hastanelik oldular mask
İşe giderken hastanelik oldular

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL