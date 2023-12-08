- G:

Sahile erkek cesedi vurdu!

Derince'de deniz üzerinde bir cismin sürüklendiğini gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Suya giren deniz polisi, sürüklenen cismin erkek cesedi olduğunu tespit ederek kıyıya getirdi.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Yavuz Sultan Mahallesi 60 Evler Sahil mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyesi işçileri, cismin denizde sürüklendiğini fark etti. Belediye işçilerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Suya giren deniz polisleri ihbar edilen cismin erkek cesedi olduğunu gördü. Sudan çıkartılan kişi kıyıya getirildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde kişinin öldüğü tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin otopsi işlemleri için morga götürüleceği öğrenildi.9 Kasım tarihinde de aynı sahilde yaklaşık 200 metre mesafede yine ceset bulunmuştu. Polis olayla ilgili incelme başlattı.
# ceset, Derince, sağlık, tespit

08 Ara 2023 - 15:35 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.196.986 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

eroldemirbek - her yer cinayet her yer ceset. polis bekçi doldurmakla cinayetler önlenmiyor ekonomiyi düzeltin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Aralık 16:40

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
2024 MALİ YILI HAŞERE VE KEMİRGENLER İLE MÜCADELE KAPSAMINDA İLAÇLAMA HİZMET ALIMI İLANI mask
2024 MALİ YILI HAŞERE VE KEMİRGENLER İLE MÜCADELE KAPSAMINDA İLAÇLAMA HİZMET ALIMI İLANI
AKARYAKIT SATIN ALINACAK mask
AKARYAKIT SATIN ALINACAK
KOCAELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN mask
KOCAELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAK mask
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAK
Sahile erkek cesedi vurdu! mask
Sahile erkek cesedi vurdu!
Çocuklarıyla bahçede otururken dehşeti yaşadı mask
Çocuklarıyla bahçede otururken dehşeti yaşadı
Eski Kocaelisporlu futbolcunun abisi hayatını kaybetti mask
Eski Kocaelisporlu futbolcunun abisi hayatını kaybetti
Kocaeli'de 140 daireli sitede elektrik çilesi! mask
Kocaeli'de 140 daireli sitede elektrik çilesi!
Sis bastırdı, Osmangazi Köprüsü adeta görünmez oldu mask
Sis bastırdı, Osmangazi Köprüsü adeta görünmez oldu
Eşini ve kayınpederini öldürmüştü, attığı mesaj kan dondurdu mask
Eşini ve kayınpederini öldürmüştü, attığı mesaj kan dondurdu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL