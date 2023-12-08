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Kocaeli'de müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı

Kocaeli'de sosyal medyada müstehcen yayın yapan kadın, ihbar sonucu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'na müstehcen yayın yapıldığına dair ihbar yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Gölcük'te yaşayan F.H.'yi (43) 'müstehcenlik' suçundan gözaltına aldı.

08 Ara 2023 - 20:17 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
05

Cemal - Kadın 'ında , erkeğinde tabiki canı isteyebilir . Sağlıklı., normal her bireyin hakkı .Senin bu iğrenç halini görmek zorunda mı insanlar ? Bakmasınlar dersen bende yayınlama o zaman derim. Erkek olarak ahlaklı , namuslu , edepli , saygılı , oturup kalkmasını bilen , usturuplu giyinen kadınları görmek istememiz suç mu ? Aynı şekilde biz erkekler içinde geçerli bu yazdıklarım. Tabiki herkesin özeli kendine . Ama lütfen kadın olarak kendinizi bu şekilde teşhir etmeyin . Güzel olduğunuzu zannetmeyin . Normal bir erkek bir insan olarak bu şekilde bir yaşamı yakıştıramıyorum aklı selim bit kadına . Dünyaya bin defa gelsem erkek olarak gelmek isterim. Amma velakin binindede bu yakışıksız yaşam biçimi olsun istemem. Kapalı veya açık herkim olursa olsun. Şer'den uzak durun . Hayırlı yaşayın . Aynı şey biz erkekler içinde geçerli . Allah hayırlı yaşam nasip etsin inşallah.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 08 Aralık 21:49
04

eroldemirbek - izmitin etrafını tel örgü ile çevirin sorun çözülür

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 08 Aralık 21:39
06

Cemal - @eroldemirbek 04 nolu yoruma cevabı: Daha önce chp için hakaret içerikli yazı yazan kişi senmiydin? . Yoksa senin çakman mı ? İzmit tel ile çevrilsin ne demek açıklada millet süper yorumunu öğrensin .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Aralık 22:21
03

İzmitli - Bu nasıl bir gerizekalılık, bunu nesini seyredip para veriyorlar.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 08 Aralık 21:09
02

Naci-celal: - @AK 01 nolu yoruma cevabı: İstanbul depremi, yazı tura kadar yakın demiş Prof. Dr. Naci Görür.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Aralık 21:04
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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