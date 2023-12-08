Kocaeli'de müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı

Cemal - Kadın 'ında , erkeğinde tabiki canı isteyebilir . Sağlıklı., normal her bireyin hakkı .Senin bu iğrenç halini görmek zorunda mı insanlar ? Bakmasınlar dersen bende yayınlama o zaman derim. Erkek olarak ahlaklı , namuslu , edepli , saygılı , oturup kalkmasını bilen , usturuplu giyinen kadınları görmek istememiz suç mu ? Aynı şekilde biz erkekler içinde geçerli bu yazdıklarım. Tabiki herkesin özeli kendine . Ama lütfen kadın olarak kendinizi bu şekilde teşhir etmeyin . Güzel olduğunuzu zannetmeyin . Normal bir erkek bir insan olarak bu şekilde bir yaşamı yakıştıramıyorum aklı selim bit kadına . Dünyaya bin defa gelsem erkek olarak gelmek isterim. Amma velakin binindede bu yakışıksız yaşam biçimi olsun istemem. Kapalı veya açık herkim olursa olsun. Şer'den uzak durun . Hayırlı yaşayın . Aynı şey biz erkekler içinde geçerli . Allah hayırlı yaşam nasip etsin inşallah.