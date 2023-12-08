Evinin bahçesinde ailesiyle oturan adama dehşeti yaşatmışlardı, yakalandılar
Gebze ilçesinde ailesi ile birlikte evinin bahçesinde oturan adamı silahla yaralayan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi.
Olay, 5 Aralık Adem Yavuz Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şüpheliler, Dündar Dursun Özkan'ın evinin bahçesine gelerek tabanca ile ateş etti. Ailesiyle bahçede oturduğu sırada sağ omzundan yaralanan Özkan, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Özkan, saldırıyı yapan şahısların naylon fatura ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptıklarını, onları deşifre ettiği için olayın gerçekleştiğini söylemişti.
Çeşitli suçlardan kayıtları varmış
Olayla ilgili polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Olaya karıştığı tespit edilen E.A., Y.E. ve H.İ.E. yakalandı. Şüphelilerden E.A.'nın "uyuşturucu kullanma, kasten yaralama, mala zarar verme, evden hırsızlık ve güveni kötüye kullanma" suçundan Y.E.'nin "uyuşturucu kullanma, mala zarar verme, evden hırsızlık ve görevi yaptırmamak için direnme" suçundan H.İ.E. ise "uyuşturucu kullanma, taksirle yaralama ve dolandırıcılık" suçlarından kayıtlarının olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheliler, ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. H.İ.E. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken E.A. ve Y.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
08 Ara 2023 - 20:19 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Cemal - Bunlar ayakçı bunları azmettirenler kim onları yakalayın. Asıl suçlular cezasını alacak ki. Vatandaşlık görevini yapan kişiyede helal olsun.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.