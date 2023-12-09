Fabrikada çıkan yangının büyüklüğü gün ağarınca havadan görüntülendi
Gebze ilçesinde lojistik firmasının deposunda çıkan yangının büyüklüğü gün ağarınca havadan görüntülendi. 11 dönümlük kapalı alana yayılan yangını söndürme çabaları devam ediyor.
Saat 04.00 sıralarında Gebze ilçesi Barış Mahallesi’nde bulunan bir lojistik fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale devam ediyor. Depoda çıkan yangın sebebiyle bölgeye çevre illerden de takviye olmak üzere 82 araç 209 personel sevk edildi. İtfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor. 21 dönümlük lojistik alanın 11 dönümlük kapalı alanına yayılan yangının diğer fabrikalara sıçramaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor. Kontrollü olarak yanma sağlanırken, zehirli gaz tehlikesi bulunmuyor. Yangının saat 04.00 sıralarında çıkması sebebiyle depoda kimse bulunmazken, bölgede bulunan 2 bekçinin ise yaralanmadığı öğrenildi.
Gün ağarınca yangının büyüklüğü de ortaya çıktı. Dron ile çekilen görüntülerde alevlerin büyüklüğü görüldü.
09 Ara 2023 - 10:34 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Alaattin - karı cesaretini toplamış sessiz çoğunluğun sesi olmuş.sokakları istila eden kapalı açık farketmez göbeğini ,göğüslerini,vs.vs sergileyen çıplaklar ile sözde kapalı olan ve çıplaklardan daha alımlı giyinip erkek avcılığı yapan ruhsuzlar .işte bunların sesi olmuş bu karı.günümüzde bunların sayısı azımsanmıyacak kadar fazla.parti kursalar anamuhalefet kadar oy alırlar
Emir Aşık - Adı ne,adı? Adı yok mu?Bu gazetecilik veya habercilik mi?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.