Taşkın Çalış: "ÇOK ÖNEMLİ 6 PUANLIK BİR MAÇI KAYBETTİK"
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor sahasında Kocaelispor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan TEKSÜT Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, çok önemli 6 puanlık bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Taşkın, "Bütün sorumluluk bana ait, geldiğimizde 3'te 3 yapan takımın teknik heyeti biziz, 2 mağlubiyet 1 beraberlik alan heyet de biziz. Devreye girmemize 2 hafta var, bu maçlarda iyi puanlar alıp ligin ikinci yarısına daha iyi başlamak istiyoruz. Oynaması gereken ilk 11'i sahaya tam anlamıyla süremediğimi gördüm. Yaptığım hamlelerin daha iyi olduğunu gördüm, oyunu doğru okuduk, hamleleri doğru yaptık, fakat ilk 11'i doğru çıkartamadık. Burada da bütün sorumluluk bana ait. Oyuncularım ikinci devre maçı kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Üç haftadan beri o kadar çok gol pozisyonuna giriyoruz ama topu bir türlü çerçeveden içeri geçiremiyoruz. Moralimiz bozuk ama bu işin üstesinden geleceğimizi biliyorum. Taraftarımızın önünde böyle bir mağlubiyet almak kötü bir şey ama bütün sorumluluk bana ait" dedi.
09 Ara 2023 - 18:40 - Spor
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.