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Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 18 BH 317 plakalı Tofaş marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan A.A.'ya (13) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle A.A. yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan A.A., hastaneye gitmeyi reddetti.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, inceleme, kaza

10 Ara 2023 - 19:44 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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