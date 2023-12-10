Lojistik deposundaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Büyütmek için resme tıklayın

Yangın, dün saat 04.07’de Barış Mahallesi 1805/3 Sokak’ta bulunan lojistik deposunda meydana gelmişti. 82 araç ve 209 personelin müdahale ettiği yangın 8 saatin ardından kontrol altına alındı. Kimyasal malzemeler sebebiyle alevler tamamen söndürülemedi. İtfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor.