Olaylı maçın ardından Gebzespor başkanı konuştu!

BAL 2.Grupta mücadele eden iki temsilcimizin zorlu maçında 63.dakikada Sercan kafa golü ile Gölcükspor'u öne geçirdi. Müsabaka boyunca iki takımında kontrollü futbolu dikkat çekti. Konuk takım Gebzespor'un taraftarları maç boyunca Kocaeli ve Kocaelispor a küfür etti. Maçın 42.dakikasinda ise saha içi karıştı. Gölcükspordan Cihan kırmızı kart gördü. Gebzesporda da yedek oyunculardan 1 futbolcu ile yönetici Abbas Sır kırmızı kart gördü.

TARAFTARLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Müsabaka sonunda iki takım futbolcuları birbirine girdi. Maç başında az olan polislere takviye çağrıldı...

BAŞ SORUMLU EMNİYET MÜDÜRÜDÜR

Müsabakada çıkan olaylara ilişkin Gebzespor Başkanı Resul Tat yaptığı yazılı açıklamada "Bugün Gölcük'de yaşanan olayların baş sorumlusu Gölcük Emniyet Müdürü Veli Şengül'dür. Kamu görevi yapan bu kişinin olaylar başlamadan tedbir alınması yönündeki tüm taleplerimizi sırıtarak, umursamaz davranması, daha taraftarımızın stada girmeden biber gazı sıktırması, joplatması, plastik mermi kullandırması futbol sahalarına ve kentimize yakışmayan görüntülerin oluşmasına sebebiyet vermiştir.

TARAFTARLARA TERÖRİST MUAMELESİ

Kamu yöneticisinin insiyatif alıp çözüm üretmesi gerekirken bu üzücü olaylara sebebiyet vermesi tüm camiamızı derinden üzmüştür. Biz futbolun güzelliklerini ön plana çıkarmaya, sahada kalmaya çalışırken, taraftarımıza TERÖRİST muamelesi yapılarak, kinle orantısız güç kullanılması, Gölcük emniyet müdürünün ayıbıdır.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Bu davranışlar önümüze çıkarılmaya çalışılan engeller bizi yolumuzdan asla vazgeçirmeyecektir. Bu kentin tüm yöneticilerini, siyasilerini, bu kentin ortak değerine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bugün takımını yalnız bırakmayan çocuk, kadın, yediden yetmişe tüm taraftarlarımıza ve Eskiçarşı grubumuza teşekkür ediyorum. Biz bu oyuncu grubuna güveniyoruz. "dedi