Gaziantep FK: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.
Hakemler: Arda Kardeşler, Emin Tuğral, Gökhan Bilir
Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskhellaç, N'koulou, Papy Djilobodji, Junior Morais, Ogün Özçiçek, Janio Bikel (Marko Jevtovic dk. 58), Oğulcan Çağlayan (Jose Brayan Riascos dk. 65), Lazar Markovic, Maxim (İlker Karakaş dk. 65), Denis Dragus
Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Salem M'Bakata, Mirza Cihan, Onurhan Babuşcu, Albian Ajeti
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Denswil, Mendy, Larsen, Berat Özdemir (Dimitrios Kourmpelis dk. 87), Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet (Fountas dk. 90), Visca (Bardhi 87), Onuachu (Enis Destan dk. 74)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Rayyan Baniya, Hüseyin Türkmen, Umur Güneş, Mehmet Can Aydın, Tonio Teklic
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Dragus (dk. 79) (Gaziantep FK), Trezeguet (dk. 48 ve 76), Bakasetas (dk. 58) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Mendy, Enis Destan (Trabzonspor)
10 Ara 2023 - 21:28 - Spor
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.