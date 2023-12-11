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Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bahçesine istinat duvarı çöktü

Kocaeli'de bir binanın istinat duvarı, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi binasının arka bahçesine çöktü. Olay anında bahçede kimsenin bulunmaması ise faciayı önledi.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, Akçakoca Mahallesi Sırrı Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın istinat duvarı, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Merkezi binasının arka bahçesine çöktü. Sesi duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alarak, incelemelerde bulundu.


Ekiplerin incelemelerinin ardından toplamda 35 dairenin bulunduğu 3 farklı bina ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Kuzey kısmının tahliye edilmesine karar verildi.
# karar, eğitim

11 Ara 2023 - 12:07 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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