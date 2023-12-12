Cinayet şüphelisi çalışanı çıktı
Gebze ilçesinde mantar toplamak için ormana giden vatandaş, bıçaklanarak öldürülen Mesut Ulusoy'un cesedini buldu. Cinayetin aydınlatılması için ormanda didik didik ipucu arayan jandarma ekipleri, 2 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından olaya karışmış olabileceği değerlendirilen 6 şüpheliyi yakaladı. Tutuklanan 2 şüpheliden birinin Mesut Ulusoy'un dükkanında çalışan olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 15 gün önce Gebze'de bulunan Denizli Göleti civarındaki ormanlık alanda mantar toplayan vatandaş bir erkeğin kanlar içinde hareketsiz yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde bıçaklanarak öldürülen şahsın Darıcalı iş adamı Mesut Ulusoy (54) olduğu tespit edildi. Ulusoy'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Ulusoy'un Darıca'da fırın işletmeciliği yaptığı ve geniş bir kesim tarafından tanındığı öğrenildi.
Hem gölette hem ormanda didik didik ipucu arandı
Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken, hemen harekete geçen Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayetin aydınlatılması için soruşturmayı derinleştirdi. Jandarma ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerasını izledi. 2 günlük teknik ve fiziki takibin ardından R.K., M.K., A.Z., M.Z. ve E.K. ile F.K. isimli şahısların olaya karışmış olabileceği tespit edildi. Şüphelilerden F.K. Diyarbakır'da yakalanırken, diğerleri ise Kocaeli'nin farklı ilçelerinde gözaltına alındı. Zanlıların ifadelerinden yola çıkan ekipler, Denizli Göleti'ne atıldığı belirlenen cep telefonu ile cüzdanı aradı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler göletin içinde detaylı aramalar yaptı. Dalgıç polisler gölette, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri de ormanlık alanda didik didik ipucu bulmaya çalıştı. Yapılan aramalarda Ulusoy'un cüzdan ve cep telefonuna rastlanılmadı.
Yanında çalışanı çıktı
Şüphelilerden F.K.'nın Mesut Ulusoy'un dükkanında çalışan olduğu öğrenildi. F.K. ile E.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 zanlı ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Zanlılar ifadelerinde, olayı alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiklerini iddia etti. Hayatını kaybeden Mesut Ulusoy'un cenazesi ise Karabük'te defnedildi.
12 Ara 2023 - 13:03 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
eroldemirbek - her gün cinayet , neden ? sorumlular düşünsün bu huzursuzluk niye diye .
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.