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Kocaeli Milletvekili meclis kürsüsünde kalp krizi geçirdi!

CHP’den aday olan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşma yaptığı sırada baygınlık geçirerek yere yığıldı. Sağlık durumu hakkında henüz bilgi alınamadı.

Dilara Polat
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TBMM’de başlayan bütçe görüşmeleri sırasında kürsüden konuşma yapan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez konuşmasını tamamlarken baygınlık geçirdi. Bitmez’in bayılmasıyla birlikte müdahale için koşan milletvekilleri ilk yargım çağırdı. Edinilen bilgiye göre, SP'li Bitmez, meclis kürsüsünde kalp krizi geçirdi ve Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı. Durumu kritik.
# Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi, sağlık

12 Ara 2023 - 13:27 - Siyaset

Muhabir  Dilara Polat

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