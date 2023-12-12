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/ 12 Ara 2023 - 13:27

Kocaeli Milletvekili meclis kürsüsünde kalp krizi geçirdi!

CHP’den aday olan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşma yaptığı sırada baygınlık geçirerek yere yığıldı. Sağlık durumu hakkında henüz bilgi alınamadı.