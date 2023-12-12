- G:

Meclis kürsünde bayılan Vekil Bitmez’in son sözleri!

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Meclisi’nde gerçekleştirdiği konuşma sonunda bayıldı. Bitmez’in bayılmadan önceki son sözleri Sezai Karakoç’un ‘Onlar Sanıyor Ki’ şiirine ait “Tarihin azabından kurtulsalar, Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar” dizeleri oldu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM'de kürsüde konuşmasını bitirirken bayıldı. Bitmez’e Genel Kurul’da yaklaşık on dakika kalp masajı yapıldı. Daha sonra sedye ile Bitmez ambulansa götürüldü. Bitmez, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi’ne götürüldü ve burada tedavi altına alındı.

Kürsüde konuşmasını bitirirken bayılan Bitmez’in Sezai Karakoç’un ‘Onlar Sanıyor Ki’ şiirinden yaptığı alıntı ise şöyle:

“Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki, biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar, vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar.”

12 Ara 2023 - 16:56 - Siyaset

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.255.162 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
SPOR KOMPLEKSİ İNŞAATI YAPTIRILACAK mask
SPOR KOMPLEKSİ İNŞAATI YAPTIRILACAK
12 AYLIK TELERADYOLOJİK YÖNTEM İLE RAPORLAMA HİZMETİ ALIMI mask
12 AYLIK TELERADYOLOJİK YÖNTEM İLE RAPORLAMA HİZMETİ ALIMI
KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN BİLDİRİLMİŞTİR mask
KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN BİLDİRİLMİŞTİR
2024 MALİ YILI HAŞERE VE KEMİRGENLER İLE MÜCADELE KAPSAMINDA İLAÇLAMA HİZMET ALIMI İLANI mask
2024 MALİ YILI HAŞERE VE KEMİRGENLER İLE MÜCADELE KAPSAMINDA İLAÇLAMA HİZMET ALIMI İLANI
Meclis kürsünde bayılan Vekil Bitmez’in son sözleri! mask
Meclis kürsünde bayılan Vekil Bitmez’in son sözleri!
Kocaeli Milletvekili meclis kürsüsünde kalp krizi geçirdi! mask
Kocaeli Milletvekili meclis kürsüsünde kalp krizi geçirdi!
Cinayet şüphelisi çalışanı çıktı mask
Cinayet şüphelisi çalışanı çıktı
Sibel'in sır ölümü: Geriye bu mutlu anlar kaldı mask
Sibel'in sır ölümü: Geriye bu mutlu anlar kaldı
Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bahçesine istinat duvarı çöktü mask
Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bahçesine istinat duvarı çöktü
Gaziantep FK: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu) mask
Gaziantep FK: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL