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Tartışan çifti ayırırken kalbinden bıçaklandı

Fatih'te, sokak ortasında tartışan Ataberk Özcan ile Meltem Çağlar çiftini ayırmak isteyen ışık şefi Mehmet İşçi kalbinden bıçaklandı. Çift ile İşçi arasındaki tartışma güvenlik kamerası ile görüntülendi. Sanığın tahliyesine tepki gösteren İşçi, "Suçlunun dışarıda değil, içeride olması gerekiyor. uzaklaştım." dedi.

İhlas Haber Ajansı
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Fatih’te 17 Aralık 2022’de iddiaya göre Mehmet İşçi (47), sokak ortasında sevgililer Ataberk Özcan (24) ile Meltem Çağlar’ın (19) akşam saatlerinde tartıştıklarını gördü. Bunun üzerine kadına zarar geleceğini düşünen İşçi, tartışmaya müdahale etti.

Müdahale ettiği tartışmada kalbinden bıçaklanan İşçi ambulansla hastaneye kaldırılırken sevgililer hakkında 15’er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Olaya ilişkin Kasım ayında yapılan dördüncü duruşmada ise tutuklu sanık Ataberk Özcan ile tutuksuz sanık Meltem Çağlar, taraf avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

DAVANIN TEK SANIĞI TAHLİYE EDİLDİ
Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Özcan’ın tutuklu kaldığı süreyi de dikkate alarak ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

"SANA ZARAR VERECEK’ DEDİM"
Konuya ilişkin açıklama yapan Mehmet İşçi, eve giderken evin aşağısında bir çiftin tartıştığını gördüğünü söyleyerek, ‘’Kadına şiddet uygulayacak diye gittim çünkü çok bağra çağıra kavga ediyorlardı ve elleri, kolları artık birbirine değmeye başlamıştı. Şiddet uygulayacağını düşündüğüm için yanlarına gittim, ‘hayırdır ne oldu, kıza zarar mı vereceksin’ diye sordum. Kız bana ‘biz sevgiliyiz’ dedi. Ben de ‘tamam sevgilisiniz ama sana zarar verecek’ dedim. Çocuk kızın arkasındaydı, bıçak çıkardı.

Kız aldı ve bıçağı bana doğru savurdu, boğazımı kesti. Ben de ‘ne haliniz varsa görün’ dedim ve yürümeye başladım, onlar da arkamdan yürümeye başladılar. Bu sefer bıçak hala kızın elindeydi, önüme geçti kız ve tek darbeyle bıçağı kalbime soktu. Daha sonra çocuk tekme attı, ben yere düştüm. Üstüme çıktı ve sırtımdan bıçaklamaya başlarken yanımızdaki arabadan biri çıktı. Tekme atıp üzerimden aldı çocuğu, yoksa bıçaklamaya devam edecekti. Sonra ikisi birden kaçtılar. Oradakiler sağ olsun, ambulans çağırdılar’’ dedi.

'ADALET BEKLİYORUM, SUÇLUNUN İÇERİDE OLMASI GEREKİYOR'
Yaralandıktan sonra hastaneye götürüldüğünü ve 20 saat kadar acilde, yoğun bakımda kendisine müdahale edildiğini belirten İşçi, ‘’20 saat sonra beni acilen kalp ameliyatına aldılar, 1 hafta 10 gün sonra hastaneden çıktım ve 2 buçuk ay kadar raporum vardı yattım. 4.mahkemeden sonra beni bıçaklayan insanı serbest bıraktılar, denetimli serbestlik diye.

Suç işleme potansiyeldeki insan, tekrar bana gelip tekrar aynı şeyi yapabilir. İşe başladıktan 1 ay sonra tekrar aynı olayı gördüm, hemen oradan uzaklaştım. Artık kimseye yardım da etmek içimden gelmiyor çünkü aynı şeyle karşılaşabilirim, kimin ne olduğu belli değil. Adalet bekliyorum, suçlunun dışarıda değil, içeride olması gerekiyor benim açımdan’’ şeklinde konuştu.

# çocuk, oldu, serbest, karar

12 Ara 2023 - 20:13 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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