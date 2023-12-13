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2 araçtan 8 tabanca çıktı: 3 gözaltı

Gebze ilçesinde jandarma ekiplerinin 2 araçta yaptığı aramalarda 8 tabanca ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgiye göre, Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Kirazpınar'da 2 araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 8 tabanca ve 500 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
# Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı, sevk edildi

13 Ara 2023 - 12:04 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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