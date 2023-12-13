Kıraathaneyi birbirine kattılar: ÖFKELİ DEDELERİN NEDEN KAVGA ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI
Muğla’nın Milas ilçesinde okey oynamak için bir kıraathanede toplanan bir grup dede arasında çıkan kavgada ıstakalar havada uçuştu. Baskı yapma, düzgün taş atmama yüzünden çıktığı öğrenilen kavgada güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler izleyenlere ‘pes’ dedirtti. Kavga sonucu hafif yaralanan öfkeli dedeler, daha sonra evlerinin yolunu tuttu.
Olay, Milas ilçe merkezinde bulunan bir kıraathanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, emekli olan ve vakit geçirmek için bir kıraathanede toplanıp birlikte okey oynayan 4 yaşlı adam oldukça keyifli bir şekilde okey oynarken, masada bulunanlardan biri oyunu tamamladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, okey oynarken oyunu bitiremediği için gerildiği gözlenen dedelerden biri üstünde bulunan diğer dedeye öfkelendi. Sakin bir şekilde başlayan kavgada yenilen dedelerden biri üstünde oturan diğer dedeye bağırıp eline aldığı ıstaka ile hafif şekilde vurdu. Bu hamleden sonra daha da şiddetlenen kavgada aynı masada okey oynayan iki dede birbirlerini ıstaka ile darp ettiler.
Okey masasındaki diğer ortakların müdahil olmadığı kavgada, kavga eden öfkeli dedeleri garson ayırdı. Dedelerden biri başından aldığı darbe nedeniyle yaralanırken ilginç kavga güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
13 Ara 2023 - 15:57 - Asayiş
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.338.489 gösterim gerçekleşti.
KARACİĞER VERİCİSİ DONÖR ARIYORUZ
Babam Tufan Karakaş için 0+pozitif/0-negatif Karaciğer vericisi DONÖR arıyoruz. not: Karaciğer donörü gönüllülük esasına dayanır. Donör olmak istey...05309254008 MERVE KARAKAŞ
ELEMAN ARANIYOR
Arnak Otomotiv Ticaret ve Ltd Şti'de ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE B SINIFI EHLİYETİ OLAN ŞÖFOR-TÜP DAĞITIM ELEMANLARI ALINACAKTIR DETAYLAR YÜZYÜZE GÖRÜ...0541 268 40 70 ARNAK OTOMOTİV TİCARET VE LTD ŞTİ'
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.