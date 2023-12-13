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Kıraathaneyi birbirine kattılar: ÖFKELİ DEDELERİN NEDEN KAVGA ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Muğla’nın Milas ilçesinde okey oynamak için bir kıraathanede toplanan bir grup dede arasında çıkan kavgada ıstakalar havada uçuştu. Baskı yapma, düzgün taş atmama yüzünden çıktığı öğrenilen kavgada güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler izleyenlere ‘pes’ dedirtti. Kavga sonucu hafif yaralanan öfkeli dedeler, daha sonra evlerinin yolunu tuttu.

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Olay, Milas ilçe merkezinde bulunan bir kıraathanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, emekli olan ve vakit geçirmek için bir kıraathanede toplanıp birlikte okey oynayan 4 yaşlı adam oldukça keyifli bir şekilde okey oynarken, masada bulunanlardan biri oyunu tamamladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, okey oynarken oyunu bitiremediği için gerildiği gözlenen dedelerden biri üstünde bulunan diğer dedeye öfkelendi. Sakin bir şekilde başlayan kavgada yenilen dedelerden biri üstünde oturan diğer dedeye bağırıp eline aldığı ıstaka ile hafif şekilde vurdu. Bu hamleden sonra daha da şiddetlenen kavgada aynı masada okey oynayan iki dede birbirlerini ıstaka ile darp ettiler.

Okey masasındaki diğer ortakların müdahil olmadığı kavgada, kavga eden öfkeli dedeleri garson ayırdı. Dedelerden biri başından aldığı darbe nedeniyle yaralanırken ilginç kavga güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
# emekli

13 Ara 2023 - 15:57 - Asayiş

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