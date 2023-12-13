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BUGÜN SUSAM KURABİYESİ TARİFİ VAR

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Malzemeler

1 büyükçe olgun muz

1,5 bardak susam

1 tatlı kaşığı dut unu

Tadı az gelirse 2 kaşık da dut unu koyabilirsiniz.

Susamın yarısı baharat öğütücüde öğütülür. Muz çatalla iyice ezilir. Öğütülmüş susam, dut unu muza eklenerek iyice karıştırılır. En son bütün susamlar eklenir. Kaşık kaşık tepsiye alınarak yuvarlak şekil verilir. 120 derece fanlı ayarda pişirilir. 20 dakikadan sonra fırın ısısı 50 dereceye düşürülerek 20-30 dakika fırında tutulur. Çıtır çıtır olunca afiyetle yenir.
# sağlıklı yaşıyoruz, okan çağlar, nurçin çağlar

13 Ara 2023 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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