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Hafriyat kamyonu yeşillik alana devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Körfez ilçesinde devrildikten sonra 75 metre sürüklenen hafriyat kamyonu bariyerleri kırarak yeşillik alana düştü. Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, Hacı Osman Mahallesi Nihat Adsız Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağıya inen Ogün Topçu idaresindeki plakalı 41 AKS 814 mıcır yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. 75 metre sürüklenen kamyon yol kenarındaki bariyerleri kırdı. Kamyon 10 metreden yeşillik alana düştü. Sürücü Ogün Topçu ve Y.K. isimli yolcu kamyonda sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurtarma operasyonu 4 saat sürdü
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı alandan çıkartılan Y.K. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyonun altında kalan sürücü Ogün Topçu’yu kurtarmak için çalışma başlatıldı. 4 saatin ardından vinç vasıtasıyla kaldırılan kamyonun altından Topçu çıkartıldı. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde Ogün Topçu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Topçu’nun cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili incelme başlattı.
# sağlık, sevk edildi, tespit

13 Ara 2023 - 19:44 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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