-

İzmit Körfez’inin ortasında can pazarı!

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Yachtley Tersanesi’ne ait yüzer havuzun battığı anlar kameraya yansıdı. Yüzer havuzda bulunanların denize atladığı görüldü.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın


Sepetlipınar Mahallesi’nde bulunan Yachtley Tersanesi’nde içerisinde 24 kişinin bulunduğu yüzer havuz, yat alma manevrası esnasında battı. Paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce batan yüzer havuz içerisinde bulunan 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç, başka bir tekneye alarak kurtarıldı. 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Batan yüzer havuzdan denize atladılar Öte yandan, yüzer havuzun battığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüde, y
# başiskele haber, sondakika, kocaeligazete, çayırova haber, gölcük haberleri, izmit olay, darıca gündem, Değirmendere, izmit gündem, Gebze, kocaeli son dakika, son dakika haber, Kocaeli, İzmit, başiskele haberleri, başiskele sondakika, Dilovası, kocaeli güncel, başiskele gündem, gebze gündem, Körfez olay, başiskele olay, Karamürsel olay, karamürsel haberleri, çayırova sondakika, son dakika kocaeli, HABER, kartepe sondakika, Kandıra, izmit sondakika, karamürsel sondakika, izmit haberleri, değirmendere olay, kandıra haberleri, kartepe gündem, körfez haber, derince gündem, dilovası haberleri, Başiskele, gölcük haber, Çayırova olay, kocaeli güncel haberleri, KARTEPE OLAY, değirmendere gündem, Kandıra gündem, Körfez, körfez gündem, dilovası sondakika, Derince, gündem, kocaeli sondakika haberleri, KOCAELİHABER, Karamürsel Haber, kartepe haber, Kocaeli son dakika haber, Çayırova, kocaeli haberler, GÖLCÜK OLAY, Kartepe, Gebze olay, ilkekocaeli, kocaeli son dakika haberleri, kartepe haberleri, Kocaeli haberleri, gebze sondakika, karamürsel gündem, darıca haberleri, darıca olay, kocaelinin en çok tıklanan sitesi, karamürsel, Dilovası olay, derince haber, kocaeli sondakika, izmit haber, gölcük gündem, kocaeli haber, derince sondakika, Derince olay, kocaeli guncel haberler, dilovası haber, güncel haberler, darıca sondakika, değirmendere haber, Gebze Haberleri, körfez sondakika, dilovası gündem, çayırova gündem, Değirmendere Haberleri, Gebze haber, KOCAELİ GAZETESİ, kandıra sondakika, Kandıra olay, değirmendere sondakika, derince haberleri, kandıra haber, gölcük sondakika, körfez haberleri, darıca haber, Gölcük, sevk edildi, sağlık

14 Ara 2023 - 09:13 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.346.452 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
DERİNCE İLÇESİ ÇINARLI MAHALLESİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ VE HATLARI İNŞAATI İLANI mask
DERİNCE İLÇESİ ÇINARLI MAHALLESİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ VE HATLARI İNŞAATI İLANI
DALGIÇ POMPA, SIRT TIRPANI, KATYONİK POLİELEKTROLİT VE KOKU GİDERİM KİMYASALI SATIN ALINACAK mask
DALGIÇ POMPA, SIRT TIRPANI, KATYONİK POLİELEKTROLİT VE KOKU GİDERİM KİMYASALI SATIN ALINACAK
SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAK mask
SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAK
SPOR KOMPLEKSİ İNŞAATI YAPTIRILACAK mask
SPOR KOMPLEKSİ İNŞAATI YAPTIRILACAK
İzmit Körfez’inin ortasında can pazarı! mask
İzmit Körfez’inin ortasında can pazarı!
BUGÜN SUSAM KURABİYESİ TARİFİ VAR mask
BUGÜN SUSAM KURABİYESİ TARİFİ VAR
Hafriyat kamyonu yeşillik alana devrildi: 1 ölü, 1 yaralı mask
Hafriyat kamyonu yeşillik alana devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
FETÖ firarisi yarbay tutuklandı mask
FETÖ firarisi yarbay tutuklandı
Amcasının eşini boğarak öldürdü: İşte aldığı ceza! mask
Amcasının eşini boğarak öldürdü: İşte aldığı ceza!
Meşhur köfteciyi vuran şüpheli yakalandı! mask
Meşhur köfteciyi vuran şüpheli yakalandı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL