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Derince’de bir şahıs göğsünden bıçaklandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde göğsünden bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, sabah saatlerinde Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak’taki 2 katlı binanın 1’inci katından meydana geldi. İddiaya göre, Vedat Bora ile kimliği belirlenemeyen kişi arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bora, akrabası tarafından kalbinden bıçaklandı. Bora, kanlar içinde yerde kalırken saldırgan olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bora ağır yaralı olarak, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tüm müdahaleler rağmen Bora, hayatını kaybetti. Bora’nın cenazesi otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri evde ve sokakta incelemede bulunurken, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı. Öte yandan, ikilinin geceyi aynı evde geçirdikleri iddia edildi.
# sağlık, sevk edildi, eğitim

14 Ara 2023 - 13:01 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

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eroldemirbek - MEMLEKETİ NE HALE GETİRDİLER , İNSANLAR CANINDAN BEZMİŞ ÖLDÜRÜP İÇERİDE RAHAT ETMEK İÇİN CAN ATIYOR . KİM YÖNETİYOR BU DEVLETİ.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Aralık 13:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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