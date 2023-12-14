Derince’de bir şahıs göğsünden bıçaklandı



Olay, sabah saatlerinde Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak’taki 2 katlı binanın 1’inci katından meydana geldi. İddiaya göre, Vedat Bora ile kimliği belirlenemeyen kişi arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bora, akrabası tarafından kalbinden bıçaklandı. Bora, kanlar içinde yerde kalırken saldırgan olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bora ağır yaralı olarak, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tüm müdahaleler rağmen Bora, hayatını kaybetti. Bora’nın cenazesi otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri evde ve sokakta incelemede bulunurken, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı. Öte yandan, ikilinin geceyi aynı evde geçirdikleri iddia edildi.