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SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çalan şüpheliler yakalandı

Derince ilçesinde marketten SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
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12 Kasım tarihinde Derince ilçesinde markete alışveriş bahanesiyle giren 3 şüpheli SMA hastası çocuk için konulan bağış kumbarayı çalmıştı. Şüphelilerden biri tezgahtarı oyalarken bir diğeri ise SMA hastası çocuk için toplanan paraların kumbarasını alarak marketten çıkmış ve kayıplara karışmışlardı. Olayın farkına varan market sahibi, polise haber vermesiyle çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerasında yapılan incelemeler neticesinde kimlikleri tespit edilen şüpheli S.Ç., S.U. ve İ.M.D. yakalandı. Yaşlarının 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen şüpheliler gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.U. ile İ.M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# tespit, serbest, HABER, çocuk

19 Ara 2023 - 23:52 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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