SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çalan şüpheliler yakalandı
Derince ilçesinde marketten SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
12 Kasım tarihinde Derince ilçesinde markete alışveriş bahanesiyle giren 3 şüpheli SMA hastası çocuk için konulan bağış kumbarayı çalmıştı. Şüphelilerden biri tezgahtarı oyalarken bir diğeri ise SMA hastası çocuk için toplanan paraların kumbarasını alarak marketten çıkmış ve kayıplara karışmışlardı. Olayın farkına varan market sahibi, polise haber vermesiyle çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerasında yapılan incelemeler neticesinde kimlikleri tespit edilen şüpheli S.Ç., S.U. ve İ.M.D. yakalandı. Yaşlarının 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen şüpheliler gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.U. ile İ.M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
19 Ara 2023 - 23:52 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.431.121 gösterim gerçekleşti.
KARACİĞER VERİCİSİ DONÖR ARIYORUZ
Babam Tufan Karakaş için 0+pozitif/0-negatif Karaciğer vericisi DONÖR arıyoruz. not: Karaciğer donörü gönüllülük esasına dayanır. Donör olmak istey...05309254008 MERVE KARAKAŞ
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.