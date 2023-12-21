Uçuruma yuvarlanan kamyonetten son anda kurtuldu
Körfez ilçesinde kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan 100 metre aşağıya uçtu. Yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, Körfez ilçesi İlimtepe yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Remzi Akbal idaresindeki 41 F 9125 plakalı kamyonet, rampa yukarı çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi yolun kenarında bulunan uçurumdan yaklaşık 100 metre aşağı uçtu. Şans eseri taşa takılan kamyonet, gölete metreler kala durdu. Sürücü ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü uçurumdan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
21 Ara 2023 - 10:57 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.