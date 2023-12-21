- G:

"Bu bir derbi, mücadele gücümüz daha yüksek olacak"

Marmara derbisinde Kocaelispor karşı oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, "Bütün şehir bu maça odaklanmış durumda, bunun bilinciyle sahada olacağız. Bu bir derbi, seyircimizin önünde oynuyoruz, oyun anlayışımızdan vazgeçmeden aynı oyun ve coşkuyla sahada olacağız ve en önemlisi mücadele gücümüz daha yüksek olacak. Bu düşünceyle sahada olduğumuz zaman istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında konuk edeceği  Kocaelispor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetiminde basına açık olarak yapılan antrenman dinamik ısınma başladı ve istasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil-siyahlılar, 23 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’de Yeni Atatürk Stadyumu’nda Kocaelispor ile karşılaşacak. Sakarya ekibi, bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor. Marmara derbisi olarak nitelendirilen karşılama öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, derbide takımın mücadele gücünün daha fazla olacağını ifade etti.

"Bütün şehir bu maça odaklanmış durumda, bunun bilinciyle sahada olacağız"

Şanlı, önemli bir maç oynayacaklarını belirterek, "Seyircimizin önünde oynuyoruz. Takımla birlikte toplantıdaydık. Onlara sadece şunu söyledim; çok fazla konuşulacak bir şey değil, istediğimi anlatayım, anlamayacaksınız çünkü bu maça odaklanmış durumdasınız, hem takım olarak hem taraftar hem de camia. Yani bütün şehir bu maça odaklanmış durumda, bunun bilinciyle sahada olacağız. Sonuçta bu bir derbi, seyircimizin önünde oynuyoruz, oyun anlayışımızdan vazgeçmeden aynı oyun ve coşkuyla sahada olacağız ve en önemlisi mücadele gücümüz daha yüksek olacak. Bu düşünceyle sahada olduğumuz zaman istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum. Lig alevli bir şekilde devam ediyor, sürpriz maçlarda oluyor. Çok fazla ister ve inanırsanız o mücadele gücünü gösterirseniz kazanamayacağınız maç yoktur. Futbol şansı da önemli, bazen kötü oynayıp ta kazanabilirsiniz. Bu istemeyle, alışkanlıkla alakalı. Şu anda bizim kaybetmeme alışkanlığımız daha fazla oturdu" diye konuştu.
# açık, yeni, Futbol, ifade, Kocaelispor, Sakaryaspor

21 Ara 2023 - 16:19 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.403.158 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
FİBER OPTİK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR mask
FİBER OPTİK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KOCAELİ İLİ BAŞİSKELE İLÇESİ İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI BAKIM, ONARIM VE YENİLEME İNŞAATI mask
KOCAELİ İLİ BAŞİSKELE İLÇESİ İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI BAKIM, ONARIM VE YENİLEME İNŞAATI
ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI İZMİT BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ mask
ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI İZMİT BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞİSKELE, İZMİT, KARTEPE İLÇELERİ ALTYAPI HATLARI İNŞAATI mask
BAŞİSKELE, İZMİT, KARTEPE İLÇELERİ ALTYAPI HATLARI İNŞAATI
"Bu bir derbi, mücadele gücümüz daha yüksek olacak" mask
"Bu bir derbi, mücadele gücümüz daha yüksek olacak"
Komşusunun kızını alıp kaçtı, geriye gözü yaşlı 2 kadın kaldı mask
Komşusunun kızını alıp kaçtı, geriye gözü yaşlı 2 kadın kaldı
Eline taş aldı, 35 aracın camını böyle kırdı mask
Eline taş aldı, 35 aracın camını böyle kırdı
Uçuruma yuvarlanan kamyonetten son anda kurtuldu mask
Uçuruma yuvarlanan kamyonetten son anda kurtuldu
Kocaeli'de garip olay: Sahildeki 35 aracın camını patlatıp kayıplara karıştılar mask
Kocaeli'de garip olay: Sahildeki 35 aracın camını patlatıp kayıplara karıştılar
Fabrika müdürünün işçilere söyledikleri yürekleri sızlattı mask
Fabrika müdürünün işçilere söyledikleri yürekleri sızlattı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL