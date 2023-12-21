"Bu bir derbi, mücadele gücümüz daha yüksek olacak"

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında konuk edeceği Kocaelispor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetiminde basına açık olarak yapılan antrenman dinamik ısınma başladı ve istasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil-siyahlılar, 23 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’de Yeni Atatürk Stadyumu’nda Kocaelispor ile karşılaşacak. Sakarya ekibi, bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor. Marmara derbisi olarak nitelendirilen karşılama öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, derbide takımın mücadele gücünün daha fazla olacağını ifade etti.

"Bütün şehir bu maça odaklanmış durumda, bunun bilinciyle sahada olacağız"

Şanlı, önemli bir maç oynayacaklarını belirterek, "Seyircimizin önünde oynuyoruz. Takımla birlikte toplantıdaydık. Onlara sadece şunu söyledim; çok fazla konuşulacak bir şey değil, istediğimi anlatayım, anlamayacaksınız çünkü bu maça odaklanmış durumdasınız, hem takım olarak hem taraftar hem de camia. Yani bütün şehir bu maça odaklanmış durumda, bunun bilinciyle sahada olacağız. Sonuçta bu bir derbi, seyircimizin önünde oynuyoruz, oyun anlayışımızdan vazgeçmeden aynı oyun ve coşkuyla sahada olacağız ve en önemlisi mücadele gücümüz daha yüksek olacak. Bu düşünceyle sahada olduğumuz zaman istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum. Lig alevli bir şekilde devam ediyor, sürpriz maçlarda oluyor. Çok fazla ister ve inanırsanız o mücadele gücünü gösterirseniz kazanamayacağınız maç yoktur. Futbol şansı da önemli, bazen kötü oynayıp ta kazanabilirsiniz. Bu istemeyle, alışkanlıkla alakalı. Şu anda bizim kaybetmeme alışkanlığımız daha fazla oturdu" diye konuştu.