Madeni yağ fabrikasında yangın
Gebze ilçesinde bulunan madeni yağ fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Gebze Sanayi Bölgesinde bulunan Belgin Madeni Yağ fabrikasının bacasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden fabrika işçileri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
22 Ara 2023 - 23:19 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.