- G:

Madeni yağ fabrikasında yangın

Gebze ilçesinde bulunan madeni yağ fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgiye göre, Gebze Sanayi Bölgesinde bulunan Belgin Madeni Yağ fabrikasının bacasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden fabrika işçileri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, sevk edildi, inceleme

22 Ara 2023 - 23:19 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.433.005 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
FİBER OPTİK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR mask
FİBER OPTİK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KOCAELİ İLİ BAŞİSKELE İLÇESİ İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI BAKIM, ONARIM VE YENİLEME İNŞAATI mask
KOCAELİ İLİ BAŞİSKELE İLÇESİ İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI BAKIM, ONARIM VE YENİLEME İNŞAATI
ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI İZMİT BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ mask
ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI İZMİT BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞİSKELE, İZMİT, KARTEPE İLÇELERİ ALTYAPI HATLARI İNŞAATI mask
BAŞİSKELE, İZMİT, KARTEPE İLÇELERİ ALTYAPI HATLARI İNŞAATI
Madeni yağ fabrikasında yangın mask
Madeni yağ fabrikasında yangın
Fenomenlerden sonra sıra Acun da mı? mask
Fenomenlerden sonra sıra Acun da mı?
"Bu bir derbi, mücadele gücümüz daha yüksek olacak" mask
"Bu bir derbi, mücadele gücümüz daha yüksek olacak"
Komşusunun kızını alıp kaçtı, geriye gözü yaşlı 2 kadın kaldı mask
Komşusunun kızını alıp kaçtı, geriye gözü yaşlı 2 kadın kaldı
Eline taş aldı, 35 aracın camını böyle kırdı mask
Eline taş aldı, 35 aracın camını böyle kırdı
Uçuruma yuvarlanan kamyonetten son anda kurtuldu mask
Uçuruma yuvarlanan kamyonetten son anda kurtuldu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL