Sezonun 17. haftasında Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu'nda ezeli rakibi Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Mutlu Dervişoğlu, Ertuğrul Sağlam’ın rahatsızlandığı için toplantıya katılamadığını söyleyerek, “Öncelikle hocamızın rahatsızlandığını belirtmek istiyorum, çok önemli olmasa da bir tansiyon problemi yaşadı. O yüzden bugün ben size eşlik edeceğim. Buraya gelirken ligde ikinci konumdaydık, biz en azından devre arasına aynı konumu koruyarak girmek istiyorduk. Tabii ezeli bir rakip var, Kocaelispor'un karşısında ve bu rekabetin de önemini biliyorduk. Buradan istediğimiz bir skorla ayrılmak istiyorduk. Maalesef umduğumuz gibi olmadı. İlk yarısı çok ortada geçen bir mücadelenin ikinci yarının başında biraz daha üstünlük kursak da bir şans golünden sonra üstünlüğü biraz hareketimize kaptırdık. O noktada yaptığımız hamleler maalesef beklediğimiz katkıyı sunmadı. Ama biz geleceğe dönük Kocaelispor'un hedefinden herhangi bir sapmanın olmadığını, sezon sonunda Kocaelispor'u hak ettiği, layık olduğu Süper Lig'e taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.