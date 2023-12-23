“İstediğimiz yere yaklaştık”
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
“İstediğimiz yere yaklaştık”
Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise, “Bir kamp hazırlığımız var, malum gelecek olanlarla beraber uyum, takımın buradaki şartlarını daha konforlu hale getirmek için bir kamp süreci yaşayıp tekrar lige döneceğiz. Ligin sonunu nerede görüyoruz sorusuna ise şu an bunu söyleyip de direkt bir hedefe kitlenmek çok doğru değil. Ben daha öncesinde de söylemiştim önceki yıllarda çalıştığım yerlerde de ara ara hedefler olur, ana hedefe doğru. Şu an geldiğimiz yerden bu duruma doğru bakarsak istediğimiz yere yaklaştık, ulaştık demiyorum, yaklaştık. O yüzden sonu inşallah iyi olacak. Ama bu tabii devre arasındaki hazırlık sürecimize de katkı sağlayacak olan oyuncularla da belirleyici olacak. O yüzden Tuncay Hocamız, yönetim, biz beraber ekip olarak, bütün arkadaşlar bir çalışma yapacağız” diye konuştu.
“Aynı akışta bu maça hazırlandık”
Kocaelispor maçına nasıl hazırlandıklarını belirten ve ligin sonunda kendilerini zirvede görmek istediklerini ifade eden Karslı, “Aynen normal bütünlüğünde rejenerasyon sonrası taktik antrenmanımız, taktik antrenmanımızdan sonra çok özel bir durum içermeyen, normal yolunda giden her şeyi aynı akışına bırakarak bu maça hazırlandık. Öyle ekstra bir durum yaşamadık açıkçası yani. Ligin sonunda kendimizi tabii ki zirvede görmek istiyoruz. Ama en zirvedeki takımla olan puan aralığımıza gerçekçi yaklaşmak lazım. Bizim gidebileceğimiz en son limit yok. Yani eğer en yukarıdaki rakip puan kaybettikçe biz o aradaki puanı kapatmaya çalışacağız. İyi oyun oynayalım, hatırlanabilecek sporlar olsun. Bir şampiyonluk daha yaşansın. Tuncay Hoca ile birlikte biz geldiğimizde takım 12-13’üncü sıralardaydı. Bugün şu an işte 3-4’üncü sıralarındayız. İkinci yarı neler değişir, onu beraber göreceğiz” şeklinde konuştu.
23 Ara 2023 - 22:47 - Spor
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.