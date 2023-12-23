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Kocaeli'ye dolu yağdı

Sağanak yağmurun etkili olduğu Kocaeli'ye dolu yağdı

Cihat Polat
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Kocaeli hafta sonunu yağmurlu havanın etkisinde geçiriyor. Yaklaşık 2 gündür aralıklarla kent merkezinde devam eden sağanak yağmur, akşamüstü etkisini arttırarak şiddetlendi ve ardından dolu yağmaya başladı. Kısa süreli yağan nohut büyüklüğündeki dolu yağışının ardından yağmurlu hava devam ediyor
# Hava

23 Ara 2023 - 23:17 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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