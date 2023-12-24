Tır şoförünü rehin aldı, o anları canlı paylaştı
Sakarya'da tır şoförünü rehin alarak Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'na kadar kaçan ve araması bulunan şahıs, o anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı. Şahıs, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından ikna edilerek teslim oldu.
Sakarya'da çeşitli suçlardan araması bulunan Fatih B. isimli şahıs, bir tır şoförünü rehin alarak kaçtı. Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde yolu kesilen Fatih B., polis ve jandarma ekiplerine ateş açtı. Şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi. İkna çabalarına rağmen şahıs teslim olmadı. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih B. ile telefonla görüşme sağladı. Konuşmadan sonra şahıs teslim olmaya ikna oldu. Şüpheli, önce rehineyi serbest bıraktı ardından kendisi dışarı çıktı. Ekipler, şüpheliyi etkisiz hale getirirken herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmaması teselli kaynağı oldu.
Sosyal medyadan canlı yayınladı
Öte yandan Fatih B., aksiyon filmi görüntülerini aratmayan o anları canlı yayında paylaştı.
24 Ara 2023 - 00:26 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.