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Kanyonda ailesiyle gezerken düşen şahıs 2 saatte kurtarıldı

Gebze ilçesinde kanyonda ailesiyle birlikte gezerken düşen ve ayağı burkulan şahıs, arama kurtarma ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, Tavşanlı Mahallesi'nde bulunan Ballı Kayalar Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanyonda ailesiyle birlikte gezen Hikmet Ekinci bir anda dengesini kaybederek düştü. Ekinci ayağını hareket ettirmekte zorlanırken, ailesi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GEAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağı burkulduğu tespit edilen Ekinci, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeye alındı. Ekinci, ekiplerce sarp ve engebeli arazide metrelerce taşındı. 2 saatlik çalışmanın ardından kanyondan çıkartılan Ekinci, hazırda bekleyen ambulansla Fatih Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
# sağlık, sevk edildi, tespit

25 Ara 2023 - 01:44 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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