DİSK'ten asgari ücret çağrısı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından, 'gelirde ve vergide adalet' ile 'insanca yaşanacak ücret' talepleriyle 11 farklı kent meydanında düzenlenen işçi buluşmalarının sonuncusu Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda gerçekleştirildi. Meydanda bir araya gelen DİSK üyeleri, taleplerine ilişkin sloganlar attı ve halay çekti.

Eyleme Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

'HEPİMİZ HAKKIMIZI İSTİYORUZ'

Basın açıklamasını gerçekleştiren DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Günlerdir gelirde adalet vergide adalet insanca yaşayacak bir ücret için alanlarda, meydanlarda, sokaklardayız. İş yerlerinden başlayan bu mücadelemiz geçtiğimiz ay İstanbul’dan Ankara’ya yaptığımız yürüyüşle devam etti ve bu yürüyüşte İstanbul’da Kadıköy meydanından yola çıkarken demiştik ki yine burada olduğu gibi bütün dostlarımızla yoldaşlarımızla birlikteydik bu yolu yalnız yürümeyeceğiz dedik. Gerçekten de öyle oldu. Gelirde adalet istiyoruz; vergide adalet istiyoruz. Hepimiz çalışıyoruz üretiyoruz ve hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı almak için mücadele veriyoruz." dedi.