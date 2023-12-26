- G:

Tır şoförünü rehin alan şahsın ibretlik hikayesi: Uyuşturucuya başlamadan önce parmakla gösterilirmiş

Sakarya'da tır şoförünü rehin alarak Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişine kadar kaçan ve yaşananları sosyal medyada canlı yayın açarak paylaşan şahıs, uyuşturucuya başlamadan önce ilçede örnek kişi olarak gösteriliyormuş.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Sakarya'da çeşitli suçlardan araması bulunan Fatih B. isimli şahıs, 23 Aralık tarihinde tır şoförünü rehin alarak kaçmıştı. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Kocaeli geçişinde yolu kesilen Fatih B., polis ve jandarma ekiplerine ateş açmış, şüpheli kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söylemişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın telefonla ikna ettiği Fatih B. teslim olmuştu. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Fatih B., ifadesinin ardından dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucunun ibretlik hikayesi
Çeşitli suçlardan kaydı bulunan tutuklu şahsın, uyuşturucu kullanmadan önce Akyazı ilçesinde iş yeri olduğu ve çoğu kişi tarafından sevilen biri olduğu öğrenildi. Şahsın çevresinden edinilen bilgilere göre, saygılı ve örnek bir kişi olan Fatih B.'nin uyuşturucu kullanmaya başladıktan sonra değiştiği, saldırganlaştığı öğrenildi.
# sevk edildi, uyuşturucu

26 Ara 2023 - 16:56 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.487.768 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
GEBZE ADALET SARAYI TEKNİK VE MEKANİK SİSTEMLERİN PERİYODİK BAKIM HİZMETİ ALIM İLANI mask
GEBZE ADALET SARAYI TEKNİK VE MEKANİK SİSTEMLERİN PERİYODİK BAKIM HİZMETİ ALIM İLANI
FİBER OPTİK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR mask
FİBER OPTİK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KOCAELİ İLİ BAŞİSKELE İLÇESİ İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI BAKIM, ONARIM VE YENİLEME İNŞAATI mask
KOCAELİ İLİ BAŞİSKELE İLÇESİ İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI BAKIM, ONARIM VE YENİLEME İNŞAATI
ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI İZMİT BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ mask
ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI İZMİT BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
Tır şoförünü rehin alan şahsın ibretlik hikayesi: Uyuşturucuya başlamadan önce parmakla gösterilirmiş mask
Tır şoförünü rehin alan şahsın ibretlik hikayesi: Uyuşturucuya başlamadan önce parmakla gösterilirmiş
DİSK'ten asgari ücret çağrısı mask
DİSK'ten asgari ücret çağrısı
Kanyonda ailesiyle gezerken düşen şahıs 2 saatte kurtarıldı mask
Kanyonda ailesiyle gezerken düşen şahıs 2 saatte kurtarıldı
Tır şoförünü rehin aldı, o anları canlı paylaştı mask
Tır şoförünü rehin aldı, o anları canlı paylaştı
Kocaeli'ye dolu yağdı mask
Kocaeli'ye dolu yağdı
“İstediğimiz yere yaklaştık” mask
“İstediğimiz yere yaklaştık”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL