Valilik ve siyaset bu çocukların başına bir şey gelmeden çözüm bulsun!
İzmit Kent Meydanı'nda 5-6 kişilik gruplar halinde gezen en küçüğü 6 yaşındaki çocuk grubun hırsızlık yapması masalara torpil fırlatması ve küçük yaşta sigara içmesine vatandaş tepki gösterirken valilik ve siyasetten bir çözüm üretilmesini talep ettiler
İzmit Kent Meydanı ve ara sokaklarda açılan kafeler ile sokak düzenlemelerinin ardından kentin cazibe ve sosyal yaşam merkezi oldu. Bu alanın uzun yıllardır devam eden sorunu bugün polis yetişmeseydi talihsiz bir olaya sahne olacaktı. Sokakta 5-6 kişi hâlinde geç saatlere kadar dolaşan yaşları 6 ila 7 arasındaki çocuklardan esnaf ve vatandaşlar şikayetçi. Masalardan hırsızlık yaptıkları öne sürülen çocukların sigara kullandığı da iddialar arasında bulunuyor.
VATANDAŞLARIN ARASINA TORPİL ARTILAR
Uzun zamandır böyle devam eden çocukların bugün yaptığı ise vatandaşın tepkisine sebep oldu. Kafelerde oturan vatandaşların arasına torpil atan çocuklar vatandaşların korkuturken esnafı da bezdirdi. Yaptıklarının yanlış olduğunun farkında bile olmayan çocukların tehlikeli eğlencesi sonrası ise polise haber veren vatandaşlardan kaçan 5 kişilik çocuk grubundan birini vatandaş yakaladı.
KORKAN ÇOCUK AĞLADI
Vatandaşların yoğun tepkisiyle karşılaşan çocuğu polis güvenli bir kenara çekti. Önüne torpil ata çocuğa bir kadın isyan etti. Çevredeki vatandaşlar da şikayetlerini duyan çocuğun ağlaması üzerine polis ekipleri bölgeden uzaklaştırdı.
VALİLİK ÇARE BULSUN
Küçük yaştaki çocukların geç saate kadar ailesi yanında olmadan bu şekilde çevreye huzursuzluk vermesine tepki gösteren vatandaşlar polislerden bir çözüm bulmalarını istedi. Aklı baki olmayan bu çocukların başına bir şey gelmesinden de korkan vatandaşlar Kocaeli Valiliğine bağlı Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü' nün konuya bir çare bulmasını istiyor.
KIŞIN TERLİK VE MONTSUZ GEZİYORLAR
Genelde kentin yoksul mahallelerinde yaşayan bu çocukların kışın üstünde bir mont dahi olmadan terlikle gezdiği görülürken devletin ve siyasetin çözüm üretmesi gerekiyor. Çocukların bir suçunun olamadığını ifade eden çevre sakinleri ailelerin bilinçlendirilmesini isterken bu çocukların küçük yaşta suça meyilli hale gelip sigara kullanmasına ise dikkat çekiyorlar.
26 Ara 2023 - 20:20 - Asayiş
Muhabir Cihat Polat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Osmann - Vali ve Büyükşehir belediye başkanı, iktidarı pof poflamaktan önlerideki işe bakamıyorlar, bu kadar yalakalığa gerek yok.
Siyasi, siyaset yapsın,
Kamu mülki idaresi lütfen vilayetimizde yaşanabilir ortamlar yaratın lütfen.
Aslan Kandemir - Vali ve yardımcılarının görevden tez alınması dileğiyle
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.