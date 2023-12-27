GRİPTEN NASIL KURTULDUM

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

"Haftasonunda belirtilerine bakarak grip olduğunu düşündüğüm bir hastalık başladı. 24 saat ateş yaptı. Genel halsizlik ve başağrısı da sadece bir gün sürdü. Burun ve geniz akıntısı ve buna bağlı öksürük hafifleyerek devam etti.

Bu süre zarfında neler yaptığımı özetleyeyim. Her zaman aldığım günlük 10.000 IU D vitamini dozunu 20.000 üniteye çıkardım. Günde 3 adet Lipozomal C Vitamini aldım. Azerbaycan’dan aldığımız bağışıklık desteğinden günde 1 flakon aldım ve laden bitkisi özünden yapılan pastilden günde 3-4 adet kullandım. Rutin takviyelerime devam ettim.

Şükür ki Okan’a bulaşmadı. Ancak tedbir olarak o da benim aldığım tüm ekstra takviyeleri aldı.

Yatmadım ama dinlendim, yavaşladım, egzersiz yapmadım. Bol sıvı aldım. Su ve bitki çayları içtim. Yemek de canım istemediğinden çorba içtim. Günlük meyve olarak portakal veya greyfurt tercih ettim. Cahiliye dönemimizde olsa portakal suyu içerdim. Oysa artık biliyorum ki portakal suyu şekerden ibaret. Şeker ve C vitamininin hücreye girişi aynı yolaktan. İkisi birlikte olunca şeker giriyor C vitamini giremiyor. O nedenle suyu değil lifleriyle birlikte yenmesi öneriliyor.

Herkese güçlü bir bağışıklık ve sağlıklı günler dilerim."