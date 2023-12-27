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Binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Körfez ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Yangın, Hamit Kaplan Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bacada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdivenle müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, sevk edildi, inceleme

27 Ara 2023 - 23:23 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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