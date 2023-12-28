Ustası ile kavga eden çırak ile arkadaşları tabancayla ateşederek ustasını yaraladı
Gebze ilçesinde fırında ustası ile kavga eden çırak, 2 arkadaşını çağırarak tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan usta yaralanırken çırak ve yanında bulunan 2 arkadaşı kaçtı.
Olay, Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde bulunan ekmek fırınında meydana geldi. İddiaya göre, usta ile çırak arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile iki taraf birbirine girdi. Bunun üzerine sinirlen çırak, fırından çıktı. Bir süre sonra çırak elinde tabancayla 2 arkadaşıyla birlikte dönerek ustasına ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği usta kanlar içinde yere yığılırken, çırak ve yanında bulunan 2 arkadaşı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
28 Ara 2023 - 19:00 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.