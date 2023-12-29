Kocaeli'de öğretmenlere okulda saldırı skandalı

Darıca ilçesinde bulunan Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu’nda görev Sosyal Bilgiler Öğretmeni Volkan Ayhan ve Fen Bilgisi Öğretmeni Evren Türkeri öğrencilerinin gözü önünde, öğrenci velisi; anne, baba ve oğulları tarafından saldırıya uğradı. Okulun içine ve sınıflara giren saldırganlar öğretmenlere hakaret ederek vurmaya çalışınca olayı gören öğretmenler polise haber verdi. Okuldaki öğrencilerin de büyük şok yaşadığı saldırı sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları gözaltına alarak karakola götürdü. Saldırganların okuldan götürülmesi sonrasında hastaneye giderek darp raporu olan öğretmenler daha sonra karakola giderek saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

DARP RAPORU ALDILAR

Olayın duyulmasının ardından Eğitim -Sen Kocaeli 2 No’lu Şube Başkanı Doç. Dr. Savaş Karabulut bir basın açıklaması yaparak yaşanan saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi. Bu saldırının peşini bırakmayacaklarını ve saldırganların tutuklanması gerektiğini belirten Karabulut şunları söyledi: "Bugün, saat 16:00 civarında Kocaeli Darıca ilçesinde bulunan Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu’nda görev yapan Eğitim Sen Kocaeli 2 No’lu şube üyemiz, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Volkan Ayhan ve yine aynı okulda görev yapan Fen Bilgisi Öğretmeni Evren Türkeri öğrenci velisi; anne, baba ve oğulları tarafından yumruklanmış, ağır şiddet görmüş ve yaralanmıştır. Öğretmenlerimiz olay sonrası hastaneden darp raporu (iş göremezlik) almış ve karakola gidip şikâyetçi olmuşlardır. Öncelikle öğretmenlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

ŞİDDETİ KINIYORUZ

Eğitim ve Bilim Emekçileri Kocaeli 2 No’lu Şube Yürütme Kurulu olarak görevi başında, okul içinde ve mesai saatlerinde öğrencilerin gözü önünde yaşanan bu şiddet olayını şiddetle kınıyoruz. Okul Müdürü Yusuf Aktaş ile yaptığımız görüşmede Kolluk kuvvetlerinin olaya geç geldiğini, olay öncesinde okula tek gelen kadın velinin daha sonra bilinçli ve taksirle “şiddet uygulamak için” bir kamu alanına gelerek öğretmenlerimizi darp etmesini kabul etmiyoruz.

TRAVMA YAŞADILAR

Yaşanan bu olaya şahit olan öğrencilerimiz unutamayacakları bir psikolojik travmaya yaşamış, diğer öğretmen arkadaşlarımız şiddet olayı karşısında hem fiziksel ve hem de psikolojik travma yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Yetmezmiş gibi şiddet uygulayan aile üyeleri de karakola gidip şikâyetçi olmuşladır. Kamu personeli devlet adına görev yapan bir konumdadır. Bu şiddet sadece öğretmenlerimize değil, ona görev veren makama da uygulanmıştır. Savcılığa sevk edilmelerini ve tutuklanmalarını talep ediyoruz. Aksi durumda öğretmenlerimizin başına bir şey geldiğinde sorumluların belli olduğunu biliyoruz.”