Akrabasını göğsünden vurarak ağır yaralamıştı, adliyeye sevk edildi
İzmit ilçesinde husumeti bulunan akrabasını iş yerinde kurşun yağdırıp göğsünden vurarak ağır yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi.
Olay dün İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Turangüneş Caddesi üzerinde bulunan köftecide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A. (34), husumeti bulunan akrabası B.E.A.’nın (40) iş yerine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine S.A., yanında getirdiği tabancayla akrabası B.E.A'ya kurşun yağırdı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri B.E.A.’nın göğsüne, diğer 3’ü ise kasığına isabet etti. B.E.A. kanlar içinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren şahıs ise kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kısa sürede kaçan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. B.E.A.'nın durumunun hala kritik ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
29 Ara 2023 - 11:18 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.