Yıllar sonra ortaya çıkan Berat Albayrak'tan çağrı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıllar sonra ortaya çıktı. Eski Bakan, eşi Esra Albayrak ile birlikte Türkiye Gençlik Vakfı’nın 1 Ocak’ta yapacağı ‘Filistin’e destek’ yürüyüşü için çağrı yaptı.

ESKİ BAKAN ALBAYRAK’IN İSTİFASI

Hükümete ve kendisine yönelik eleştirilere rağmen ekonominin 'iyi gittiğini' savunan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 8 Kasım 2020’de istifa etmişti. Albayrak, Instagram hesabından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini açıklamıştı. İstifasını Instagram hesabından duyuran Albayrak, "Aileme daha fazla zaman ayıracağım. At izi it izine karıştı" demişti.

Kaynak: KARAR