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Yıllar sonra ortaya çıkan Berat Albayrak'tan çağrı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istifa ettiği günden bu yana ilk kez kamera karşısına geçti. 7 Ekim’den bu yana İsrail ablukası altında olan Filistin için çağrıda bulundu.

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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıllar sonra ortaya çıktı. Eski Bakan, eşi Esra Albayrak ile birlikte Türkiye Gençlik Vakfı’nın 1 Ocak’ta yapacağı ‘Filistin’e destek’ yürüyüşü için çağrı yaptı.

ESKİ BAKAN ALBAYRAK’IN İSTİFASI
Hükümete ve kendisine yönelik eleştirilere rağmen ekonominin 'iyi gittiğini' savunan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 8 Kasım 2020’de istifa etmişti. Albayrak, Instagram hesabından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini açıklamıştı. İstifasını Instagram hesabından duyuran Albayrak, "Aileme daha fazla zaman ayıracağım. At izi it izine karıştı" demişti.

Kaynak: KARAR
# eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Esra Albayrak, Türkiye Gençlik Vakfı, sağlık, türkiye

29 Ara 2023 - 13:05 - Gündem

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Yorumlar

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03

ENGİN - RESİ ELINDE YETKI VAR NEDEN KULLANMIYOIR ENGELMİ VAR

BEDAVA KONUŞUP ODAKLANMAYOI YANLIŞ YERE CEKMEYİN

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Aralık 13:56
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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