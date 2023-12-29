Yıllar sonra ortaya çıkan Berat Albayrak'tan çağrı
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istifa ettiği günden bu yana ilk kez kamera karşısına geçti. 7 Ekim’den bu yana İsrail ablukası altında olan Filistin için çağrıda bulundu.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıllar sonra ortaya çıktı. Eski Bakan, eşi Esra Albayrak ile birlikte Türkiye Gençlik Vakfı’nın 1 Ocak’ta yapacağı ‘Filistin’e destek’ yürüyüşü için çağrı yaptı.
ESKİ BAKAN ALBAYRAK’IN İSTİFASI
Hükümete ve kendisine yönelik eleştirilere rağmen ekonominin 'iyi gittiğini' savunan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 8 Kasım 2020’de istifa etmişti. Albayrak, Instagram hesabından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini açıklamıştı. İstifasını Instagram hesabından duyuran Albayrak, "Aileme daha fazla zaman ayıracağım. At izi it izine karıştı" demişti.
Kaynak: KARAR
29 Ara 2023 - 13:05 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
ENGİN - RESİ ELINDE YETKI VAR NEDEN KULLANMIYOIR ENGELMİ VAR
BEDAVA KONUŞUP ODAKLANMAYOI YANLIŞ YERE CEKMEYİN
ramco - HADİ ÖNDEN BEYİM.....
Osmanlı - haması protesto ne zaman
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.