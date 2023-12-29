Öğretmene neden saldırdılar? Darp edilen öğretmen konuştu!

Darıca ilçesinde bulunan Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu’nda görev yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Volkan Ayhan ve Fen Bilgisi Öğretmeni Evren Türkeri öğrencilerinin gözü önünde öğrenci velisi; anne, baba ve oğulları tarafından saldırıya uğraması kentin gündemine bu sabah saatlerinde düştü. Okulun içine ve sınıflara giren saldırganlar öğretmenlere hakaret ederek vurmaya çalışınca olayı gören öğretmenler saldırganları ayırmaya çalıştı bu esnada okula polis çağrıldı. Öğrencilerin de büyük şok yaşadığı saldırı sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları gözaltına alarak karakola götürdü. Saldırganların okuldan götürülmesi sonrasında hastaneye giderek darp raporu olan öğretmenler daha sonra karakola giderek saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

ÖĞRENCİ DERSE GEÇ KALDI DEYİNCE SALDIRIYA UĞRADILAR

Olay sonrası darp edilen öğretmen Sosyal Bilgiler Öğretmeni Volkan Ayhan gazetemize konuştu. Volkan Öğretmen olayı “Öğrenci benim öğrencim değildi. Meslektaşım Fen Bilgisi Öğretmeni Evren Türkeri veliye öğrencinin öğlen arasından sonraki derse 15 dakika geç kaldığını söyleyince aralarında tartışma başladı.

VELİ ANNE OKULA EŞİ VE OĞLUN ÇAĞIRDI

Meslektaşıma siz kimsiniz? Ne karışıyorsunuz? şeklinde bağırmaya başlayınca öğrencinin annesi, ben de araya girip yatıştırmaya çalışırken bizi şikayet etmekle tehdit edince ben de nereye şikayet edersen et dedim. Ardından eşi ve oğlunu okula çağırdı. Okula gelen baba ve ağabey ise bize saldırdı. Çok şükür vuramadılar. Biz şikayette bulunduk.” İfadelerinde bulundu